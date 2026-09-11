Картины художников помогли при стрессе, в отличие от сгенерированных с помощью ИИ

«Наше исследование показало, что картины реальных художников вызывают статистически значимые положительные изменения сразу по всем трем параметрам: улучшают настроение, снижают напряженность и укрепляют чувство уверенности. А сгенерированные ИИ изображения влияют только на настроение, не помогают ощутимо сбросить напряжение или почувствовать себя более собранным», — сообщила профессор Школы образования ТюмГУ Инна Васильева.

Для эксперимента ученые разработали специальный чат-бот, с помощью которого участники оценивали свое настроение до и после просмотра десяти изображений. Эмоциональное состояние фиксировало и измеряло три ключевых параметра: насколько приятным кажется переживание, насколько человек напряжен или расслаблен и ощущает ли он контроль над ситуацией. Результаты исследования опубликованы в журнале «Вестник Омского университета. Серия: Психология».

Изображения подбирали по жанрам (пейзажи и абстракции) и цветовой гамме, с опорой на теорию психолога Макса Люшера. При этом часть картинок была написана настоящими художниками, а часть сгенерирована нейросетью. Участники не знали, что именно они смотрят — работу человека или ИИ. В эксперименте приняли участие 683 человека в возрасте от 18 до 53 лет.

«Особенно ярко эффект проявлялся в жанре пейзажа: именно такие картины сильнее всего «настраивали» эмоции в позитивную сторону. При этом внешнее сходство между рукотворными и сгенерированными изображениями не делало их воздействие на психику одинаковым. Визуальная похожесть — не гарантия одинакового психологического эффекта», — пояснила Инна Васильева.

Авторы исследования подчеркнули, что чат-бот позволяет быстро обратиться к инструментам эмоциональной саморегуляции, но полностью заменить живое искусство ИИ пока не способен. Роль художника в создании эмоционально сильных образов по-прежнему остается уникальной.

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