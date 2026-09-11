Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1661-й день войны

Минобороны РФ 11 сентября 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией».

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете МО РФ за неделю утверждается: «С 5 по 11 сентября Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами большой дальности, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса, логистические и распределительные центры грузов военного назначения, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, DATA-центр, используемые в интересах ВСУ, цеха производства и места хранения беспилотных летательных аппаратов, безэкипажных катеров и комплектующих к ним, склады боеприпасов, горючего и материальных средств, центры радио- и радиотехнической разведки, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Кроме того, выведены из строя ряд объектов инфраструктуры украинских портов, обеспечивавшие прием и хранение грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов, предназначенных для ВСУ. В течение недели поражены 13 сухогрузов, 2 танкера, 2 буксира и 2 катера, действовавшие в интересах ВСУ. На прошедшей неделе подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжали сжимать внутреннее и расширять внешнее кольцо окружения формирований противника. В результате решительных действий установлен контроль над населенными пунктами Березники, Озерное, Долгенькое и Зарубинка Харьковской области. В районе населенного пункта Ольховатка Харьковской области заблокированы два батальона противника. Все попытки прорыва из окружения пресечены. За неделю в районах окружения противника потери ВСУ составили свыше 180 военнослужащих, 8 боевых бронированных машин, 5 автомобилей, 11 квадроциклов и 8 наземных роботизированных комплексов. Кроме того, в ходе активных штурмовых действий подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенный пункт Гоптовка Харьковской области. В Сумской и Харьковской областях нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, двух мотопехотных, двух аэромобильных бригад, двух штурмовых полков ВСУ, четырех бригад теробороны и бригады нацгвардии. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял более 1 430 военнослужащих, 12 боевых бронированных машин, 83 автомобиля, 5 орудий полевой артиллерии, 8 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы. За неделю подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодное тактическое положение. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны. Потери противника на данном направлении составили свыше 1 395 военнослужащих, 10 боевых бронированных машин, 108 автомобилей, 12 орудий полевой артиллерии, 7 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы. На прошедшей неделе подразделения Южной группировки в результате активных действий освободили населенный пункт Куртовка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, трех аэромобильных, мотопехотной, десантно-штурмовой, горно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны. За неделю в зоне ответственности Южной группировки войск ВСУ потеряли более 1330 военнослужащих, 11 боевых бронированных машин, 127 автомобилей и 11 орудий полевой артиллерии. В результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Центр» 10 сентября освобожден населенный пункт Новогришино Донецкой Народной Республики. В течение недели нанесено поражение формированиям пяти механизированных, штурмовой, егерской бригад, бригады беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты и четырех бригад нацгвардии. Потери противника на данном направлении составили свыше 2 820 военнослужащих, 20 боевых бронированных машин, 64 автомобиля, 3 орудия полевой артиллерии, 10 станций радиоэлектронной борьбы и контрбатарейной борьбы. Подразделения группировки войск «Восток» продолжали продвижение в глубину обороны противника и в течение суток освободили населенный пункт Зоревка Запорожской области. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, трех десантно-штурмовых, двух штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны. Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки войск «Восток» составили более 2215 военнослужащих, 12 боевых бронированных машин, 56 автомобилей и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты. За неделю уничтожены свыше 290 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 122 автомобиля, 8 станций радиоэлектронной борьбы и контрбатарейной борьбы. Средствами противовоздушной обороны сбиты 48 управляемых авиационных бомб, 14 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS производства США, четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго», две управляемые крылатые ракеты большой дальности «Нептун» и 5673 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены 12 безэкипажных катеров военно-морских сил Украины».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 674 самолета, 284 вертолета, 233403 беспилотных летательных аппарата, 672 зенитных ракетных комплекса, 30888 танков и других боевых бронированных машин, 1777 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36423 орудия полевой артиллерии и минометов, 71589 единиц специальной военной автомобильной техники», – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, «спецоперация» на территории Украины и «спецоперация» в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области. По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми более 242700 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

В конце мая 2026 года Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, сообщил, что с начала в 2022 году полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла только убитыми почти 500 тысяч человек.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 204 тыс. украинских военнослужащих.

По последним опубликованным данным ООН, с 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель примерно более 16000 мирных жителей, в том числе около 800 детей; около 47000 гражданских, включая примерно 3000 детей, получили ранения. В ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных случаях, реальные потери, вероятно, значительно выше. Украинские власти и местные администрации говорят о десятках тысяч погибших гражданских, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных территорий, где независимая проверка невозможна.

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