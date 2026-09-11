 

Профсоюз программистов попросил ввести для своих членов выездные визы

11.09.2026, 13:15, Разное
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Президиум профсоюза программистов России, в котором с 1 сентября 2026 состоят все отечественные IT-специалисты, единогласно принял обращение к Государственной думе с просьбой ввести для членов организации визы для выезда из страны.

«Мы, труженики IT-сферы, хотим жить и работать в нашей прекрасной стране. К сожалению, некоторые наши коллеги по своему малолетству и природной глупости хотят уехать, поэтому мы просим партию и правительство вразумить заблудших и не дать им совершить ошибку», – сказал глава профсоюза Гамлет Лероян.

По замыслу защитников прав программистов, получить выездную визу айтишники смогут обратившись с заявлением в специальную комиссию. В неё войдут сотрудники МВД, Минюста, Минцифры, представители самого профсоюза и РПЦ.

«Каждый случай будет рассматриваться индивидуально и если клавиатурщику действительно надо поехать заграницу, то у него будет такая возможность», – заверил Лероян. 

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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