 

ДТП с туристическим автобусом в Швейцарии — не менее пяти погибших, десятки пострадавших

11.09.2026, 10:34, Разное
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Пять человек погибли и еще 40 получили травмы в результате аварии туристического автобуса в восточной Швейцарии. ДТП произошло днем 10 сентября на дороге между альпийскими деревнями Суш и Цернец в кантоне Граубюнден: автобус съехал с дороги, столкнулся с ограждением и опрокинулся.

По данным полиции, в автобусе находились 45 взрослых. Трое пострадавших остаются в тяжелом состоянии, семеро получили травмы средней тяжести, еще 30 – легкие. Все пятеро погибших – взрослые, их личности пока не опубликованы. Причины аварии устанавливаются.

Автобус принадлежал нидерландской туристической компании Oad, организующей поездки по Европе. Представитель Ассоциации туристических компаний Нидерландов ранее сообщал, что на борту находилась туристическая группа из Нидерландов.


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