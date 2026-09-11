«Байден, вернись, мы всё простим»: жители Оклахомы выступили против маразма в американском истеблишменте

В Оклахома-Сити прошла акция, участники которой потребовали вернуть Джо Байдена на пост президента. Митингующие держали плакаты «Байден, вернись, мы всё простим» и «Лучше старый маразм, чем молодой и энергичный». По словам организаторов, это не столько про Байдена, сколько против политики нынешней администрации.

Участники подчёркивают: при Байдене маразм был системным, предсказуемым и, главное, узнаваемым. Человек с трудом находил выход из зала, но хотя бы не пытался выйти из НАТО. Теперь же, по мнению митингующих, истеблишмент демонстрирует «маразм стихийный, неконтролируемый и с элементами ядерного апокалипсиса», что пугает гораздо сильнее. Отдельно отмечается, что Байден, в отличие от нынешних руководителей, умел вовремя уйти в себя.

«Мы голосовали за Трампа, но мы не за это, – заявил лидер движения «Оклахома за предсказуемость» Боб Харрис. – Мы хотим вернуть Байдена не потому, что он был хороший, а потому, что при нём мы хотя бы понимали, кто именно не понимает, что происходит. Сейчас понимание утрачено полностью. Байден, вернись. Мы простим тебе всё: и возраст, и сына, и даже то, что ты три раза неправильно назвал наш город, выступая здесь. Просто вернись, и пусть всё будет как раньше – плохо, но по правилам».

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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