 

«Байден, вернись, мы всё простим»: жители Оклахомы выступили против маразма в американском истеблишменте

11.09.2026, 9:15, Разное
  Поддержать в Patreon

В Оклахома-Сити прошла акция, участники которой потребовали вернуть Джо Байдена на пост президента. Митингующие держали плакаты «Байден, вернись, мы всё простим» и «Лучше старый маразм, чем молодой и энергичный». По словам организаторов, это не столько про Байдена, сколько против политики нынешней администрации.

Участники подчёркивают: при Байдене маразм был системным, предсказуемым и, главное, узнаваемым. Человек с трудом находил выход из зала, но хотя бы не пытался выйти из НАТО. Теперь же, по мнению митингующих, истеблишмент демонстрирует «маразм стихийный, неконтролируемый и с элементами ядерного апокалипсиса», что пугает гораздо сильнее. Отдельно отмечается, что Байден, в отличие от нынешних руководителей, умел вовремя уйти в себя.

«Мы голосовали за Трампа, но мы не за это, – заявил лидер движения «Оклахома за предсказуемость» Боб Харрис. – Мы хотим вернуть Байдена не потому, что он был хороший, а потому, что при нём мы хотя бы понимали, кто именно не понимает, что происходит. Сейчас понимание утрачено полностью. Байден, вернись. Мы простим тебе всё: и возраст, и сына, и даже то, что ты три раза неправильно назвал наш город, выступая здесь. Просто вернись, и пусть всё будет как раньше – плохо, но по правилам».

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

11.09 / Российский астроном опроверг одно из ключевых свойств Вселенной

11.09 / Nature: соленые озера занимают почти половину объема всех озер мира — и их ценность недооценивали, выяснили ученые из России

11.09 / ВСУ — ночью сбиты 138 из 161 БПЛА. МО РФ — перехвачены 777 БПЛА, атакованы НПЗ и Ozon

11.09 / Rocket Lab выпустила солнечный элемент для спутников с КПД 31,5% без германиевой подложки

11.09 / В США могут разрешить пассажирам TSA PreCheck проносить через контроль большие бутылки воды

11.09 / На Килауэа зафиксировали уже 39 предвестниковых переливов лавы — эпизод 55 может начаться сегодня

11.09 / 69 законодателей США призвали Рубио добиваться освобождения директора больницы «Камаль Адуан»

11.09 / Канада предоставит Украине помощь более чем на 2 млрд канадских долларов

10.09 / Литва меняет Конституцию, чтобы подготовиться к развертыванию ядерного оружия

10.09 / Архиепископ Йорка приветствовал антиизраильские санкции, призвав к дополнительным мерам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике