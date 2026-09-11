Rocket Lab выпустила солнечный элемент для спутников с КПД 31,5% без германиевой подложки

При создании солнечных элементов обычно используют германиевые подложки. Но в последнее время цены на германий растут, к тому же возникли проблемы с логистикой. Солнечные элементы без германия решают эти проблемы.

В основу IMM Apex легли технологии солнечных элементов IMM, которые применяли в марсианском вертолете Ingenuity и спутниках. При этом масса нового элемента на 40% меньше, чем у предшественников. КПД преобразования энергии IMM Apex в начале срока службы достигает 31,5%. Одновременно элемент сохраняет высокую радиационную стойкость и может стабильно работать в широком диапазоне температур.

Серьезно менять существующие системы заказчикам не придется. IMM Apex по механическим и электрическим характеристикам сопоставим с прежними элементами.

Rocket Lab отметила, что не только отказалась от германия, но и улучшила производственный процесс. Чтобы удовлетворить растущий спрос, компания готова выпускать солнечные элементы на сотни киловатт.

Солнечные элементы — это лишь одно из направлений деятельности Rocket Lab. Компания запускает ракеты, выводит на орбиту спутники и производит аэрокосмическую технику, в том числе суборбитальную ракету Ātea.

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