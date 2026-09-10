Делегация детских врачей-специалистов из «Адасы» отправилась в Вануату

В рамках программы «Тевель – дети» медицинского центра «Адаса» в Вануату впервые отправилась делегация специалистов по неотложной помощи и интенсивной терапии для детей во главе с профессором Сааром Хашавией, руководителем детского направления и заместителем директора «Адаса Эйн-Керем». Как пишет издание «Маарив», поездка организована в сотрудничестве с Министерством иностранных дел Израиля.

Программа нацелена на то, чтобы помочь местным врачам развивать детскую медицину при помощи длительного и планомерного сотрудничества с их больницами и клиниками. Речь идет не только о передаче опыта, но и о взаимном обучении, общении и продолжении контактов.

Делегация привезла оборудование и учебные материалы и провела занятия для местных специалистов. Совместная работа и обмен опытом будут продолжаться и после возвращения команды в Израиль.

В «Адасе» говорят, что хотят показать миру сильные стороны израильской медицины – современные методы, инновации и готовность помогать всем, независимо от происхождения.

Вануату – удаленное островное государство в самом сердце Тихого океана, состоящее из десятков островов, расположенных на значительном расстоянии друг от друга. Страна сталкивается с особыми трудностями при оказании современной медицинской помощи в изолированных районах и в условиях ограниченных ресурсов системы здравоохранения. Команда «Адасы» преодолела тысячи километров, чтобы поделиться знаниями и опытом с коллегами в Вануату и провести обучение в области ультразвуковой диагностики при неотложных состояниях (POCUS), детской неотложной медицины и медицинской транспортировки больных детей.

Программа «Тевель – дети», которая до настоящего времени действовала главным образом в Африке под руководством профессора Саара Хашавии и большой группы специалистов «Адасы» в области педиатрии, направлена на развитие местных возможностей в сфере детской медицины посредством долгосрочного партнерства с системами здравоохранения стран, стремящихся развивать и совершенствовать свои педиатрические службы.

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