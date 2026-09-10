 

Гёте-институт преобразовали в «Ильин-центр»

10.09.2026, 16:15, Разное
  Поддержать в Patreon

Министр культуры и средств массовой информации Германии Клаудия Рот объявила о завершении переговоров с российским министерством юстиции о статусе Гёте-института, который планировали закрыть из-за обострения отношений между Москвой и Берлином.

«Мы пришли к соглашению, что лучше искать общие точки соприкосновения, общих героев наших стран. Один из них – великий русский философ Иван Ильин, который много лет жил и работал в Германии», – сказала журналистам Рот.

Преобразование Гёте-института в «Ильин-центр» начнётся в конце сентября и уже в начале 2027 года обновлённое учреждение начнёт свою работу. Все расходы на модернизацию возьмёт на себя немецкое правительство.

«Здесь будут изучать труды господина Ильина, проводить конференции и выставки его памяти. Уверен, этот мостик станет прочным фундаментом между отношениями немецкого и русского народов», – написал куратор «Ильин-центра» от российского Минюста Егор Холмогоров в своём Telegram-канале. 

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

10.09 / Экспериментальный препарат против Эболы не позволил вирусу проникнуть в клетки

10.09 / Делегация детских врачей-специалистов из «Адасы» отправилась в Вануату

10.09 / Алжир разорвал дипломатические отношения с ОАЭ

10.09 / Бывшего топ-менеджера «Роснано» в Москве приговорили к девяти годам колонии

10.09 / «Гипотезу дорогостоящего сына» подтвердили у разных видов млекопитающих

10.09 / Власти после удара по Сочи со множеством пострадавших — «Город продолжает работать как курорт»

10.09 / ИИ перечитал четыре миллиона советских доносов и выявил сотни тысяч новых фигурантов

10.09 / Денисовцы из Пещеры летучих мышей использовали костяные орудия, нетипичные для этого вида

10.09 / Посол Молдавии подтвердил — вылет самолета Зеленского был задержан из-за российского БПЛА

10.09 / Новый род клопов назвали в честь Тейлор Свифт

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике