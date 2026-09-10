Гёте-институт преобразовали в «Ильин-центр»

Министр культуры и средств массовой информации Германии Клаудия Рот объявила о завершении переговоров с российским министерством юстиции о статусе Гёте-института, который планировали закрыть из-за обострения отношений между Москвой и Берлином.

«Мы пришли к соглашению, что лучше искать общие точки соприкосновения, общих героев наших стран. Один из них – великий русский философ Иван Ильин, который много лет жил и работал в Германии», – сказала журналистам Рот.

Преобразование Гёте-института в «Ильин-центр» начнётся в конце сентября и уже в начале 2027 года обновлённое учреждение начнёт свою работу. Все расходы на модернизацию возьмёт на себя немецкое правительство.

«Здесь будут изучать труды господина Ильина, проводить конференции и выставки его памяти. Уверен, этот мостик станет прочным фундаментом между отношениями немецкого и русского народов», – написал куратор «Ильин-центра» от российского Минюста Егор Холмогоров в своём Telegram-канале.

—

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro