 

ИИ перечитал четыре миллиона советских доносов и выявил сотни тысяч новых фигурантов

10.09.2026, 13:15, Разное
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Искусственный интеллект перечитал четыре миллиона доносов, написанных в советское время, и выявил несколько сотен тысяч новых фигурантов в давно закрытых делах. Первоначально модель отказывалась это делать и призывала к реабилитациям, однако после её переобучения на следственных материалах проявила высочайшую эффективность.

Прокуратура планирует разослать через «Госуслуги» повестки родственникам выявленных лиц – им предложат явиться для дачи объяснений о возможной причастности их предков к антисоветской агитации и работе на иностранные разведки.

«Неявка не помешает дальнейшему расследованию – в таком случае не исключено и выявление новых подозреваемых среди тех, кто не явился, – пояснили в надзорном ведомстве. – Можно с уверенностью говорить, что годовые целевые показатели будут выполнены в полном объёме».

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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