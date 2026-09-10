Художника-постановщика сериала «Ликвидация» обвинили в госизмене после возвращения из Киева в Россию

52-летний художник-постановщик Александр Кондратов, работавший над сериалом «Ликвидация», обвинен в РФ в государственной измене. 9 сентября Московский городской суд отклонил жалобу защиты и оставил его под стражей, пишет «Медиазона». Уголовное дело расследует управление ФСБ по Москве и Московской области.

По словам адвоката Наталии Тихоновой, дело было возбуждено 5 августа. В постановлении говорится, что Кондратов якобы совершил государственную измену путем «не менее шести публикаций» в интернете. Что именно содержалось в этих публикациях и почему следствие квалифицировало их как госизмену, не сообщается.

Кондратов был задержан 5 мая в аэропорту Внуково после приезда из Киева. По данным проекта «Поддержка политзаключенных. Мемориал», с 2012 года он жил в Киеве, где остается его семья, а в Россию приехал для замены заграничного паспорта. Сначала его неоднократно подвергали административным арестам. В общей сложности до возбуждения уголовного дела он провел под арестом более 70 суток.

Александр Кондратов много лет работал художником-постановщиком в российском и украинском кино. За сериал «Ликвидация», вышедший в 2007 году, он вместе с коллегами получил премии ТЭФИ и «Золотой орел». Сейчас Кондратов находится в СИЗО.

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