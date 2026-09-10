 

Художника-постановщика сериала «Ликвидация» обвинили в госизмене после возвращения из Киева в Россию

10.09.2026, 10:33, Разное
  Поддержать в Patreon

52-летний художник-постановщик Александр Кондратов, работавший над сериалом «Ликвидация», обвинен в РФ в государственной измене. 9 сентября Московский городской суд отклонил жалобу защиты и оставил его под стражей, пишет «Медиазона». Уголовное дело расследует управление ФСБ по Москве и Московской области.

По словам адвоката Наталии Тихоновой, дело было возбуждено 5 августа. В постановлении говорится, что Кондратов якобы совершил государственную измену путем «не менее шести публикаций» в интернете. Что именно содержалось в этих публикациях и почему следствие квалифицировало их как госизмену, не сообщается.

Кондратов был задержан 5 мая в аэропорту Внуково после приезда из Киева. По данным проекта «Поддержка политзаключенных. Мемориал», с 2012 года он жил в Киеве, где остается его семья, а в Россию приехал для замены заграничного паспорта. Сначала его неоднократно подвергали административным арестам. В общей сложности до возбуждения уголовного дела он провел под арестом более 70 суток.

Александр Кондратов много лет работал художником-постановщиком в российском и украинском кино. За сериал «Ликвидация», вышедший в 2007 году, он вместе с коллегами получил премии ТЭФИ и «Золотой орел». Сейчас Кондратов находится в СИЗО.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

10.09 / Физики нашли способ учитывать анизотропию кристалла при создании волноводов

10.09 / Прием парацетамола во время беременности связали с уменьшением объема яичников и матки у дочерей

10.09 / Жители Умани проголосовали за выход из состава Украины и присоединение к Израилю

10.09 / ФСБ заявила о предотвращении покушения на британского посла, которое готовила Украина

10.09 / Опрос еврейских избирателей США — Нетаниягу лучше, чем Трамп и Вэнс

10.09 / Орловские ученые предложили способ управлять кровоснабжением мозга лазером

10.09 / ВСУ — ночью сбиты 128 из 149 БПЛА. МО РФ — перехвачены 448 БПЛА

10.09 / Трамп пообещал $5000 каждому взрослому американцу в случае победы республиканцев на выборах

10.09 / Пожар на пассажирском пароме на Филиппинах — есть жертвы, множество пропавших без вести

09.09 / Премьер Норвегии — самолет Зеленского едва не был сбит дроном при вылете из Молдовы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике