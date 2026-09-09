 

Премьер Норвегии — самолет Зеленского едва не был сбит дроном при вылете из Молдовы

09.09.2026, 23:03, Разное
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Самолет президента Украины Владимира Зеленского едва не был поражен дроном при вылете из Молдовы в Норвегию. Об этом премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре рассказал телеканалу NRK.

«Его самолет чуть не был поражен дроном, когда должен был вылететь из Молдовы. Такова реальность, в которой он живет», – заявил Стёре.

В канцелярии норвежского премьера позднее уточнили редакции NRK, что из-за угрозы беспилотников в воздушном пространстве Молдовы вылет самолета украинского президента был задержан. При этом там отметили, что точно неизвестно, насколько близко беспилотники находились к самолету.

Министерство обороны Молдовы сообщало, что примерно в то время, когда самолет президента Украины должен был взлететь, один из беспилотников нарушил воздушное пространство страны.

Министр финансов Норвегии и бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг также рассказал NRK, что Зеленский на встрече во вторник вечером говорил о проблемах при вылете из Молдовы и об угрозах для его самолета, однако Столтенберг отказался раскрывать подробности.

Зеленский вылетел из Молдовы в Осло во вторник вечером, чтобы принять участие в похоронах короля Харальда.


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