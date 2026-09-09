 

Первая межзвездная миссия намерена достичь Альфы Центавра через 80 000 лет

09.09.2026, 16:30, Разное
  Поддержать в Patreon

Уже через три года (при условии успешного сбора средств) стартует первая в истории человечества миссия к другой звезде. Она называется Fermi Explorer и это частный проект с общественным финансированием, а не работа государственных космических агентств. Энтузиасты Филип Джонстон, Эзра Фейлден и Ади Олтеан запустили стартап Starcloud для его реализации и недавно выложили 81-страничный документ с детальным описанием всех аспектов миссии.

Примечательно, что кроме первенства ничего выдающегося или хотя бы полезного в этой миссии нет. Собрать планируется всего $15 млн – для примера, запуск ракеты Falcon 9 обходится в $74 млн, а вывод на орбиту спутника массой 50 кг стоит порядка $350 тыс. Fermi Explorer, будучи космическим кораблем, устроен достаточно сложно, однако в нем используются устаревшие технологии. Или, правильнее сказать, проверенные временем и уже сравнительно дешевые решения.

Планируется, что полет Fermi Explorer к Альфе Центавра займет 80 000 лет. И с немалой вероятностью он встретит там более новые земные корабли, потому что уже на горизонте 50 лет вероятно появление принципиально новых двигателей, которые значительно ускорят космические полеты. С другой стороны, человечеству пока нет смысла отправляться так далеко — и в этом отношении данная миссия прорывная. Она запускается для вдохновения и как пример необычных инвестиций в будущее человечества. А также как возможность в прямом смысле вписать свое имя в историю – имена спонсоров будут выгравированы на корпусе межзвездного аппарата.

Источник &#8212 Fermi Explorer Mission


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

09.09 / Мерц: россияне в ФРГ должны «искупить свою вину перед Европой» и на выборах в ГД проголосовать за либерал-демократов

09.09 / Китайские ученые выявили новую болезнь, передающуюся с укусами клещей

09.09 / Подсказки ИИ превратили восхождение на гору в смертельно опасный квест

09.09 / Для защиты космических аппаратов предложили использовать алюминиевые «яйца»

09.09 / Президент Сербии назначил досрочные выборы и распустил парламент

09.09 / На овечьем пастбище в Норвегии нашли древнейшую трехмерную окаменелость животного

09.09 / Взрыв на ГЭС в Швейцарии, есть пострадавшие

09.09 / Российские ученые создали «ИИ-пожарного» для топливно-энергетического комплекса

09.09 / Бывший глава управления кадров министерства обороны России приговорен к 12 годам колонии

09.09 / Астрономы выяснили, как сформировалась межзвездная комета 3I/ATLAS

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике