Первая межзвездная миссия намерена достичь Альфы Центавра через 80 000 лет

Уже через три года (при условии успешного сбора средств) стартует первая в истории человечества миссия к другой звезде. Она называется Fermi Explorer и это частный проект с общественным финансированием, а не работа государственных космических агентств. Энтузиасты Филип Джонстон, Эзра Фейлден и Ади Олтеан запустили стартап Starcloud для его реализации и недавно выложили 81-страничный документ с детальным описанием всех аспектов миссии.

Примечательно, что кроме первенства ничего выдающегося или хотя бы полезного в этой миссии нет. Собрать планируется всего $15 млн – для примера, запуск ракеты Falcon 9 обходится в $74 млн, а вывод на орбиту спутника массой 50 кг стоит порядка $350 тыс. Fermi Explorer, будучи космическим кораблем, устроен достаточно сложно, однако в нем используются устаревшие технологии. Или, правильнее сказать, проверенные временем и уже сравнительно дешевые решения.

Планируется, что полет Fermi Explorer к Альфе Центавра займет 80 000 лет. И с немалой вероятностью он встретит там более новые земные корабли, потому что уже на горизонте 50 лет вероятно появление принципиально новых двигателей, которые значительно ускорят космические полеты. С другой стороны, человечеству пока нет смысла отправляться так далеко — и в этом отношении данная миссия прорывная. Она запускается для вдохновения и как пример необычных инвестиций в будущее человечества. А также как возможность в прямом смысле вписать свое имя в историю – имена спонсоров будут выгравированы на корпусе межзвездного аппарата.

Источник — Fermi Explorer Mission

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