 

Президент Сербии назначил досрочные выборы и распустил парламент

09.09.2026, 14:33, Разное
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Президент Сербии Александр Вучич объявил о роспуске парламента – Народной скупщины, и назначении на 25 октября новых парламентских выборов. Именно он станет кандидатом в премьер-министры от правящей Сербской прогрессивной партии.

«Досрочные выборы необходимы в условиях напряженности и раскола, а их отсрочка грозит самому выживанию сербской демократии. Результаты голосования определят, по какому пути пойдет наша страна», — заявил он, выразив надежду, что Сербия выберет европейский путь развития.

Уже два года в Сербии продолжаются оппозиционные манифестации, участники которых обвиняют власти в коррупции. Она начались после обрушения козырька на вокзале в городе Нови-Сад в 2024 году. Погибли 14 человек.


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