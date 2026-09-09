 

Мерц: россияне в ФРГ должны «искупить свою вину перед Европой» и на выборах в ГД проголосовать за либерал-демократов

09.09.2026, 16:15, Разное
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Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что россияне, пребывающие в Германии и других странах Европейского союза, делают недостаточно для «искупления своей вины перед Европой». По его мнению, на предстоящих выборах в Государственную думу они могли бы хотя бы частично продемонстрировать свою лояльность европейской идеологии.

Выступая перед бундестагом, Мерц назвал выборы в России «настоящим тестом на зрелость».

«Они живут здесь и видят все преимущества либеральной демократии, но в российском парламенте либеральные демократы всегда остаются в меньшинстве. Я не говорю, что все россияне могли бы проголосовать за либерал-демократов и свергнуть таким образом путинский режим на выборах – хотя они бы это сделали, если бы у них была совесть, – но я ожидаю, что хотя бы русские, которые находятся здесь, в Германии и вообще в Европе, пойдут и сделают это. Это настоящий тест на политическую зрелость», – сказал он.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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