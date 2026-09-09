На овечьем пастбище в Норвегии нашли древнейшую трехмерную окаменелость животного

В эдиакарском периоде (635-539 миллионов лет назад) на Земле впервые появились сложные формы жизни — многоклеточные организмы, которых в совокупности называют эдиакарской биотой. Эти странные малоподвижные создания обитали на морском дне. По анатомии они были совершенно не похожи на современных животных, не имели скелетов и обладали мягкими телами разных, иногда очень причудливых форм.

У научного сообщества до сих пор нет единого мнения о том, были ли эдиакарские организмы животными, либо они относились к простейшим, грибам, лишайникам или водорослям.

До наших дней эдиакарская биота дошла в основном в виде плоских, двухмерных отпечатков на каменной породе, поскольку мягкие тела этих существ не пережили прошедшие сотни миллионов лет. Поэтому находку, случайно сделанную на овечьем пастбище на полуострове Варангер (область Финнмарк, арктическое побережье Норвегии), можно считать редкой удачей для палеонтологов.

Внутри камня, расколовшегося при падении на поле с ближайшей скалы, оказалась трехмерная окаменелость чарнии (Charnia) — одного из представителей поздней эдиакарской биоты (приблизительно 560 миллионов лет назад).

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Это первый случай обнаружения чарнии в Скандинавии. Внешне она была похожа на птичье перо или папоротник, прикрепленный стеблем к морскому дну. Тело чарнии состояло из центрального стебля и многочисленных боковых «веточек».

У этого организма не было рта, кишечника, каких-либо других органов. Ученые предположили, что чарния представляла собой, по сути, мешок, наполненный слизью, и питалась, просто поглощая телом растворенные в морской воде питательные вещества.

По-видимому, чарния, найденная на полуострове Варангер, была унесена древней подводной лавиной и быстро погребена на морском дне. В результате тело животного заполнилось осадочными породами, что сохранило его трехмерную форму. Это позволило исследователям из Кембриджского университета, статья которых опубликована в журнале Palaeontology, детально изучить древний организм.

Поскольку окаменелость хорошо сохранилась в объеме, ученые впервые заметили, что вдоль каждой из ветвей чарнии присутствуют едва заметные выступы или гребни, известные как «кили». На плоских отпечатках эту особенность до сих пор не замечали.

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Кроме чарнии, в окрестных скалах исследователи обнаружили целый пласт других окаменелостей эдиакарской биоты, что стало самой крупной подобной находкой в Европе за последние десятилетия.

Хотя эдиакарские ископаемые находят в разных местах по всему миру, открытие нового «месторождения» на севере Норвегии позволило ученым предположить, что самые ранние животные были распространены гораздо шире, чем считалось до сих пор, и что подобные сюрпризы могут таить в себе и другие, пока неисследованные районы.

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