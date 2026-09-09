 

Бывший глава управления кадров министерства обороны России приговорен к 12 годам колонии

09.09.2026, 13:33, Разное
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235-й гарнизонный военный суд приговорил к 12 годам колонии бывшего начальника Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанта запаса Юрия Кузнецова по уголовному делу о получении взятки в размере свыше 80 миллионов рублей (930000 долларов). Об этом пишет ТАСС.

«Назначить Кузнецову 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, со штрафом в размере 125 миллионов 349 тыс. рублей, с запретом занимать руководящие должности в течение шести лет», – говорится в вердикте.

Кроме того, суд лишил Кузнецова воинского звания генерал-лейтенант запаса и государственных наград и конфисковал жилой дом и участок в Краснодарском крае в доход государства. Его имущество останется под арестом до выплаты назначенного штрафа. Процесс проходил в закрытом режиме.


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