Взрыв на ГЭС в Швейцарии, есть пострадавшие

Несколько человек получили ранения в результате взрыва на гидроэлектростанции Ритом в Швейцарии. Состояние двух пострадавших оценивается как тяжелое. На месте идут поисково-спасательные работы, к которым привечен вертолет.

Взрыв произошел на строительном объекте. Произошло частичное обрушение. По предварительной информации, причиной стала неполадка трансформатора во время испытаний. Ведется следствие.

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