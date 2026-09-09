Взрыв на ГЭС в Швейцарии, есть пострадавшие
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Несколько человек получили ранения в результате взрыва на гидроэлектростанции Ритом в Швейцарии. Состояние двух пострадавших оценивается как тяжелое. На месте идут поисково-спасательные работы, к которым привечен вертолет.
Взрыв произошел на строительном объекте. Произошло частичное обрушение. По предварительной информации, причиной стала неполадка трансформатора во время испытаний. Ведется следствие.
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