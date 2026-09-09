Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1659-й день войны. «Уничтожены израильские РЛС»

Минобороны РФ 9 сентября 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией».

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете МО РФ утверждается: «В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» сжимают внутреннее кольцо окружения формирований противника. В результате активных действий под контроль российских войск перешел населенный пункт Озерное Харьковской области. Нанесено поражение подразделениям ВСУ внутри «котла» в районах населенных пунктов Малая Волчья, Комиссарово и Бузово Харьковской области. На внешнем кольце окружения уничтожена живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Новоалександровка, Приколотное и Ольховатка Харьковской области. За сутки потери ВСУ составили до 35-ти военнослужащих, 1 боевая бронированная машина, 2 квадроцикла и 4 наземных роботизированных комплекса.

Пресечены две попытки прорыва кольца окружения штурмовыми группами противника в районах населенных пунктов Слизнево и Должанка Харьковской области. Также в Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, двух мотопехотных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Лозовая, Терновая, Дорошенково, Карасевка, Москалевка и Липцы Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Партизанское, Червоное, Никольское, Степановка и Стецковка Сумской области. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял более 205 военнослужащих, 22 автомобиля и 1 радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы RADA RPS-42 израильского производства. Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Низшее Соленое, Червоный Оскол, Андреевка, Моначиновка Харьковской области, Глубокая Макатиха, Карповка, Райгородок и Стародубовка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 200 военнослужащих, 17 автомобилей, 2 артиллерийских орудия и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям пяти механизированных, мотопехотной, трех аэромобильных, горно-штурмовой и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Славянск, Горняк, Краматорск, Николаевка, Дружковка, Клиновое, Высокоивановка, Николайполье и Красный Молочар Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 210 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины Kozak, 18 автомобилей и 122 мм гаубицу Д-30. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, бригады морской пехоты, трех бригад нацгвардии и бригады спецназначения «Азов» (запрещена в РФ, признана террористической) в районах населенных пунктов Андреевка, Новотроицкое, Сергеевка, Доброполье Донецкой Народной Республики, Марьевка, Новоандреевка, Новопавловка и Колона-Межевая Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 425 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины Kozak, 11 автомобилей, 3 станции радиоэлектронной борьбы и 1 радиолокационная станция контрбатарейной борьбы RADA RPS-42 израильского производства.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Самойловка, Светлая Долина, Барвиновка, Никольское, Червоный Яр, Омельник Запорожской области, Подгавриловка и Покровское Днепропетровской области. Противник потерял до 315 военнослужащих, 2 бронетранспортера и 10 автомобилей. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Юльевка, Григоровка и Преображенка Запорожской области. Уничтожены до 40 украинских военнослужащих, 1 боевая бронированная машина, 19 автомобилей, 3 станции радиоэлектронной борьбы и 1 радиолокационная станция. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение цехам сборки беспилотных летательных аппаратов большой дальности и местам их хранения, объектам топливно-энергетической и транспортно-логистической инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 141 районе. Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, крылатая ракета большой дальности «Нептун» и 1 185 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожены шесть безэкипажных катеров военно-морских сил Украины».

Отметим, что, судя по сводкам минобороны РФ, в Украине уничтожены уже 107 израильских РЛС RADA. Власти Израиля эти заявления минобороны РФ до сих пор не комментировали. Израильский военный обозреватель Игаль Левин писал, что украинская компания Apate, известная производством высококачественных макетов, создает и копии израильских радаров RADA, которые ВСУ широко используют на фронте. По его мнению, в отчетах минобороны РФ (если им можно доверять хоть в какой-то степени) могут учитываться и уничтожения макетов. В мае 2023 года сообщалось, что системы RADA были закуплены литовской благотворительной организацией, а затем переданы Украине с разрешения министерства обороны Израиля. Тогда речь шла о покупке 16 таких станций. О дополнительных поставках сведений нет. В начале августа 2026 года сайт Walla писал, что радары израильской компании RADA, приобретенные на пожертвования, стоят на защите украинского неба.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 674 самолета, 284 вертолета, 231289 беспилотных летательных аппаратов, 672 зенитных ракетных комплекса, 30866 танков и других боевых бронированных машин, 1776 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36406 орудий полевой артиллерии и минометов, 71437 единиц специальной военной автомобильной техники», – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, «спецоперация» на территории Украины и «спецоперация» в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области. По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми более 242700 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

В конце мая 2026 года Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, сообщил, что с начала в 2022 году полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла только убитыми почти 500 тысяч человек.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 204 тыс. украинских военнослужащих.

По последним опубликованным данным ООН, с 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель примерно более 16000 мирных жителей, в том числе около 800 детей; около 47000 гражданских, включая примерно 3000 детей, получили ранения. В ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных случаях, реальные потери, вероятно, значительно выше. Украинские власти и местные администрации говорят о десятках тысяч погибших гражданских, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных территорий, где независимая проверка невозможна.

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