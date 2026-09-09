ВСУ — ночью сбиты 165 из 196 БПЛА. МО РФ — перехвачены 596 БПЛА. Есть жертвы

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 9 сентября 2026 года российские военные выпустили по Украине баллистические ракеты «Искандер-М», барражирующие боеприпасы и 196 БПЛА различных типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 165 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания в 23 локациях, а также падения фрагментов в 4 локациях. Причинен ущерб в Киеве, Киевской, Харьковской, Николаевской и Одесской областях, есть убитые и раненые.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 9 сентября на территории Российской Федерации были перехвачены 596 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Самарской, Тульской, Ульяновской областей, Краснодарского края, Крыма и над Черным морем. Атакован порт Новороссийска, в частности мазутный терминал. Есть убитые в Новороссийске (в Краснодарском крае) и раненые. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России.

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