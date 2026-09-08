В России создают браузер со встроенной криптографией

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Специалисты IT-компании «КриптоПро» ведут разработку веб-браузера, который будет нативно поддерживать отечественные алгоритмы криптографии. Программа, ориентированная на учреждения, которым требуется строго соблюдать законы и требования по защите информации, будет поставляться в составе пакета «КриптоПро CSP» 6.0.

В отличие от применяемого сегодня ПО, средства криптозащиты будут интегрированы в ядро «КриптоПро-Браузера», что обеспечит установку TLS-соединений с применением отечественных алгоритмов шифрования. Однако в определенных ситуациях может быть задействован фирменный криптографический плагин компании.

Как сообщили разработчики, данный проект защищенного российского браузера уже прошел процедуру согласования с ФСБ России, однако точные сроки его выхода на рынок пока не раскрываются.

Ожидается, что «КриптоПро-Браузер» станет конкурентом «Яндекс Браузеру», который используют в своей работе тысячи российских компаний и организаций, однако не исключается, что позднее применение решения от «КриптоПро» станет обязательным для определенных государственных структур.

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