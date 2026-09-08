Адвокат Линдси Клэнси, убившей своих детей, попросил президента Трампа о помиловании

Кевин Реддингтон, защищающий Линдси Клэнси, убившую своих троих детей, после отмены процесса над его подзащитной обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой о помиловании его клиентки.

«Господин президент, я надеюсь, что вы примете во внимание обстоятельства этой молодой леди, то, через что ей пришлось пройти, и подумаете о помиловании», – заявил юрист, выступая в эфире программы «Доброе утро, Америка» телеканала ABC.

Канцелярия президента не комментировала это обращение. Отметим, что ранее Трамп заявлял, что Клэнси «совершила ужасный, ужасный поступок».

Согласно материалам дела, в 2023 году Клэнси убила пятилетнюю Кору, трехлетнего Доусона и восьмимесячного Каллана, а затем попыталась покончить с собой, вскрыв вены, но выжила. Дети были задушены эластичными лентами, используемыми при физических упражнениях.

Подсудимая не отрицает, что совершила убийство, однако ее защита настаивала, что она не может нести ответственности за свои действия, находясь в тяжелой послеродовой депрессии. Обвинение представило улики, свидетельствующие, что убийство было преднамеренным и спланированным.

11 присяжных согласились с тем, что Линдси не может нести ответственность за свои действия и должна быть госпитализирована. Еще один член жюри настаивал на том, что убийца должна понести наказание в виде пожизненного тюремного заключения. К единому мнению присяжные не пришли. В связи с этим суд был отменен.

Процесс вызвал широкую общественную полемику о границах уголовной ответственности. Радикальные феминистки поддержали Клэнси, заявляя, что она находилась в крайне тяжелом душевном состоянии. Их оппоненты заявляют, что в американских тюрьмах находится немало убийц с тяжелой психиатрической историей.

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