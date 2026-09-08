 

В Петербурге для чиновников введут специальные полосы, а для остальных – плату за пребывание в пробках

08.09.2026, 18:15, Разное
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В Смольном решили выделить на основных магистралях специальные полосы для беспрепятственного проезда чиновников, депутатов, сотрудников Смольного и Мариинского дворца.

«В условиях начавшихся осенних пробок особенно важно обеспечить бесперебойное движение тех, кто отвечает за город», – пояснили власти города.

Остальным автомобилистам предоставят возможность оплачивать время нахождения в пробке по тарифам платной парковки – это позволит «не допустить бесплатного загромождения центра города автомобилями».

При этом время, проведённое в пробке на специальной полосе, для представителей власти будет считаться рабочим и оплачиваться из бюджета – таким образом создаётся справедливая система, в которой одни получают возможность вовремя приезжать на ответственную работу, а другие могут обеспечивать функционирование этой системы, делая таким образом важный вклад в функционирование государственных структур.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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