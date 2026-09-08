В России запретили продавать рыбу с костями

Министр здравоохранения Михаил Мурашко подписал постановление «О порядке охраны граждан от рисков, связанных с употреблением продукции животного происхождения». Согласно документу, с 1 октября 2026 года на территории России запрещается продавать рыбу, из которой не удалены кости.

«Рыбные косточки несут колоссальные риски для здоровья граждан, а в некоторых случаях могут даже привести к смерти. У меня самого недавно застряла такая в зубе, пришлось идти к стоматологу», – сказал министр.

За продажу рыбы с костями предусмотрена административная ответственность – штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей и конфискация запрещённой продукции. Как считают эксперты Минздрава, принятое решение увеличит стоимость рыбной продукции всего на 10-15%.

«Мы подсчитали все расходы, связанные с выемкой костей и подготовкой рыбы к продаже, добавят к итоговой цене не более 15%, поэтому никаких инфляционных рисков решение Минздрава не несёт», – заверил журналистов Мурашко.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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