Российский удар по редакции украинского телеканала, есть пострадавшие

Днем 8 сентября в ходе нового российского удара по Киеву было атаковано здание телеканала «Мы – Украина». Основной удар пришелся на помещения новостной редакции. По предварительным данным, пострадали пять человек. Зданию причинен значительный ущерб.

«»Шахеды» против СМИ – это новая страница российской деградации, и на это точно должна быть реакция Европы и мира. Нельзя оставлять безнаказанным ни один удар по Украине и украинцам – по жизни. Россию надо остановить», – заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Тем временем, количество погибших в результате ночного удара по Киеву достигло трех человек. Из десяти раненых пятеро были госпитализированы, двое из них – в тяжелом состоянии. РФ задействовала баллистические ракеты и дроны.

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