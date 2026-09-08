 

Российский удар по редакции украинского телеканала, есть пострадавшие

08.09.2026, 15:03, Разное
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Днем 8 сентября в ходе нового российского удара по Киеву было атаковано здание телеканала «Мы – Украина». Основной удар пришелся на помещения новостной редакции. По предварительным данным, пострадали пять человек. Зданию причинен значительный ущерб.

«»Шахеды» против СМИ – это новая страница российской деградации, и на это точно должна быть реакция Европы и мира. Нельзя оставлять безнаказанным ни один удар по Украине и украинцам – по жизни. Россию надо остановить», – заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Тем временем, количество погибших в результате ночного удара по Киеву достигло трех человек. Из десяти раненых пятеро были госпитализированы, двое из них – в тяжелом состоянии. РФ задействовала баллистические ракеты и дроны.


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