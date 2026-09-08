Еще одиннадцать европейских стран заявили о намерении поддержать санкции против Израиля

Кроме Великобритании еще одиннадцать европейских стран заявили о намерении ввести ограничения или поддержать меры против торговли товарами, произведенными в израильских поселениях в Иудее и Самарии. Совместное заявление опубликовано на официальном сайте правительства Великобритании.

Документ подписали Канада, Дания, Финляндия, Франция, Исландия, Ирландия, Норвегия, Польша, Португалия, Испания, Швеция и Великобритания. В нем уточняется, что часть стран намерена ввести такие ограничения на национальном уровне, другие заявили о готовности поддержать общеевропейские меры или рассматривают аналогичные шаги.

Великобритания, Франция и Канада отдельно заявили, что подготовят законодательные меры на национальном уровне, предусматривающие запрет на торговлю товарами из поселений. Они также приветствовали шаги, уже предпринятые Ирландией, Испанией, Нидерландами, Норвегией и Бельгией.

Авторы заявления обвинили израильское правительство в подрыве перспектив создания двух государств, в том числе путем расширения поселений. Они призвали Израиль немедленно прекратить расширение поселений и обеспечить расследование насилия со стороны поселенцев.

При этом министры подчеркнули, что признают законные интересы Израиля в сфере безопасности, и повторили, что они осуждают нападение ХАМАСа 7 октября 2023 года.

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro