Глава МИД Британии обвинил Израиль в «этнической чистке» и объявил о новых санкциях

Министр иностранных дел Великобритании Эд Милибэнд заявил, что британское правительство считает происходящее в ряде районов Иудеи и Самарии «этнической чисткой» палестинцев со стороны радикальных израильских поселенцев. Об этом пишет The Guardian.

Выступая во вторник в Палате общин, Милибэнд заявил, что израильские власти слишком часто закрывали глаза на действия поселенцев, а некоторые члены правительства своими заявлениями и действиями поддерживали принудительное выселение палестинцев.

Одновременно глава МИД объявил о новых санкциях против израильских поселений. Великобритания запретит импорт произведенных в них товаров, предоставление ряда услуг, в том числе связанных со строительством и финансированием поселений, а также рекламу недвижимости в поселениях. Кроме того, будут введены персональные санкции против лиц, которых Лондон считает причастными к насилию со стороны поселенцев.

Милибэнд также сообщил, что отныне Великобритания будет официально считать незаконной не только поселенческую деятельность, но и израильскую оккупацию Западного берега в целом. Новое законодательство, необходимое для введения торговых ограничений, как ожидается, вступит в силу в течение девяти месяцев.

При этом министр отказался называть действия Израиля в секторе Газы геноцидом, заявив, что британское правительство дождется решения международных судебных инстанций.

Кроме Великобритании еще одиннадцать европейских стран заявили о намерении ввести ограничения или поддержать меры против торговли товарами, произведенными в израильских поселениях в Иудее и Самарии. Совместное заявление опубликовано на официальном сайте правительства Великобритании. Документ подписали Канада, Дания, Финляндия, Франция, Исландия, Ирландия, Норвегия, Польша, Португалия, Испания, Швеция и Великобритания. В нем уточняется, что часть стран намерена ввести такие ограничения на национальном уровне, другие заявили о готовности поддержать общеевропейские меры или рассматривают аналогичные шаги.

Великобритания, Франция и Канада отдельно заявили, что подготовят законодательные меры на национальном уровне, предусматривающие запрет на торговлю товарами из поселений. Они также приветствовали шаги, уже предпринятые Ирландией, Испанией, Нидерландами, Норвегией и Бельгией.

При этом министры подчеркнули, что признают законные интересы Израиля в сфере безопасности, и повторили, что они осуждают нападение ХАМАСа 7 октября 2023 года.

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