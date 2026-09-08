Установка на 50 000 вольт не смогла добыть воду из тумана Намибии

Джей Боулз, владелец популярного YouTube-канала Plasma Channel, признал провал своего проекта по добыче воды из тумана в условиях пустыни. Построенная им установка прекрасно работала в условиях гаражной мастерской, но когда ее привезли в Намибию для тестирования в полевых условиях, все пошло не так. Однако Боулз не унывает – сама идея рабочая, просто нужно адаптировать ее к суровым условиям настоящей пустыни.

Установка использует электростатическое осаждение – высоковольтный провод ионизирует туман для образования микроскопических капель воды. Получив заряд, они начинают притягиваться к заземленной сетке, конденсируются и стекают в накопитель. Система использует энергию солнечных панелей, которую запасает в течение дня, чтобы проработать всего 2 часа рано утром. В идеальных условиях и при искусственном густом тумане производительность составила приблизительно 21 миллилитр влаги на ватт-час.

Но когда установку привезли в Намибию, то даже при помощи исследователей из Университета Намибии в Свакопмунде сбор воды наладить не удалось. Во-первых, туман почти никогда не соответствовал прогнозам погоды и быстро рассеивался после восхода солнца. Во-вторых, даже на расстоянии более 1 км от побережья в воздухе было много соленых капель, из-за чего началась коррозия, возникали электрические дуги и отказы электроники. Наконец, установку добил сильный пустынный ветер, который сломал несколько опор.

В то же время, пассивные сетки для сбора влаги из тумана спокойно работают годами напролет. Да, их эффективность гораздо ниже и ее нельзя увеличить, подав больше энергии – а в установке Боулза напряжение можно повышать вплоть до 50 тысяч вольт. Зато и ломаться там нечему, поэтому инженеры в Намибии сейчас размышляют, как объединить две технологии для достижения практического результата.

Источник — Techeblog

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