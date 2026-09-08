Венгрия высылает десять российских дипломатов
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Министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан сообщила о высылке десяти российских дипломатов, которые занимались деятельностью, несовместимой с Венской конвенцией и угрожавшей безопасности и суверенитету страны.
«Это решение не означает разрыва дипломатических отношений. Мы рассчитываем продолжать необходимый диалог, на основе взаимного уважения и соблюдении правил». – почеркнула глава внешнеполитической службы.
О высылке сотрудников, занимавшихся деятельностью, несовместимой со статусом дипломата, сообщено российскому послу в Будапеште Евгению Станиславову.
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