Венгрия высылает десять российских дипломатов

Министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан сообщила о высылке десяти российских дипломатов, которые занимались деятельностью, несовместимой с Венской конвенцией и угрожавшей безопасности и суверенитету страны.

«Это решение не означает разрыва дипломатических отношений. Мы рассчитываем продолжать необходимый диалог, на основе взаимного уважения и соблюдении правил». – почеркнула глава внешнеполитической службы.

О высылке сотрудников, занимавшихся деятельностью, несовместимой со статусом дипломата, сообщено российскому послу в Будапеште Евгению Станиславову.

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