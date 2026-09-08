КНР попросила Украину не атаковать Владивосток, когда там находилась китайская делегация

Как пишет японское агентство «Киодо Цусин» со ссылкой на информированные источники, накануне проведения во Владивостоке Восточного экономического форума КНР обратилась к Украине с просьбой не наносить ударов по этому российскому городу.

В работе форума, завершившегося 4 сентября, принимала участие китайская делегация во главе с Дином Сюэсяном – первым вице-премьером Госсовета КНР и членом политбюро ЦК КПК. Отмечается, что Украина ответила согласием на обращение официального Пекина.

Владивосток находится на тихоокеанском побережье, в 6500 километрах от российской границы. Согласно агентству, в КНР опасались повторения операции «Паутина», когда базы российской стратегической авиации были атакованы БПЛА, выпущенными с платформ, находившихся в глубине российской территории.

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