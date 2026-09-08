КНР попросила Украину не атаковать Владивосток, когда там находилась китайская делегация
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Как пишет японское агентство «Киодо Цусин» со ссылкой на информированные источники, накануне проведения во Владивостоке Восточного экономического форума КНР обратилась к Украине с просьбой не наносить ударов по этому российскому городу.
В работе форума, завершившегося 4 сентября, принимала участие китайская делегация во главе с Дином Сюэсяном – первым вице-премьером Госсовета КНР и членом политбюро ЦК КПК. Отмечается, что Украина ответила согласием на обращение официального Пекина.
Владивосток находится на тихоокеанском побережье, в 6500 километрах от российской границы. Согласно агентству, в КНР опасались повторения операции «Паутина», когда базы российской стратегической авиации были атакованы БПЛА, выпущенными с платформ, находившихся в глубине российской территории.
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