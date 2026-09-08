 

Армия РФ атаковала Украину беспилотниками и баллистическими ракетами. Повреждены жилые дома в Киеве

08.09.2026, 5:33, Разное
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В ночь на 8 сентября армия РФ нанесла очередной массированный воздушный удар по Украине. Киев ночью подвергся удару баллистическими ракетами.

В Соломенском районе обломки упали на пятиэтажный жилой дом, еще один трехэтажный жилой дом получил повреждения. Там же загорелось складское помещение. В Дарницком районе обломками был поврежден автомобиль. Информация о пострадавших уточняется.

Беспилотники атаковали также Киевскую область. В Бориспольском районе возникли пожары на промышленных предприятиях, на одном из объектов огонь уничтожил семь грузовиков. Кроме того, дважды было атаковано здание логистического комплекса. Удары и пожары зафиксированы также в Фастовском районе. По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, пожары были ликвидированы.

Сведения о последствиях российской атаки уточняются.

Напомним, что в течение нескольких дней армия РФ воздерживалась от ударов по Киеву. Соответствующее соглашение было достигнуто с администрацией США на период очередной попытки переговоров.


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