Странное существо с 24 ногами возрастом 324 миллиона лет раскрывает историю освоения суши

Исследователи из Нанкинского института геологии и палеонтологии Китайской академии наук предоставили убедительные доказательства того, что ископаемое существо Chosha praecursor на самом деле является древним насекомым. Это важно для палеонтологии по двум причинам. Во-первых, потому что его окаменелые останки Chosha praecursor относятся ко времени, когда жизнь устремилась из воды на сушу. Во-вторых, ученые признают, что ранее никто не уделял внимание такому вопросу: а как вообще другие виды, кроме позвоночных, из водных обитателей стали сухопутными?

Окаменелость Chosha praecursor была найдена в Техасе и изначально классифицирована как древнее ракообразное возрастом примерно 324 млн лет. В частности, из-за наличия многочисленных сегментированных конечностей на брюшке. Но затем у ученых появился новый инструмент – они стали изучать окаменелости под поляризованным светом, который позволяет более четко рассмотреть их структуру. И тут их ждал сюрприз – 24 «ноги» Chosha praecursor оказались вовсе не ногами.

В новом освещении четко видно, что у этого существа было 3 пары ног и еще 9 пар странных конечностей, скорее всего, приспособленных для передвижения в воде. То есть, перед нами переходная форма от жизни в воде к суше, и это однозначно насекомое. Потому что для более чем миллиона видов насекомых 6 ног в 3 парах – ключевой признак, который не наблюдается больше почти ни у каких живых существ.

Дальнейшие изучения окаменелости показали, что дополнительные 18 конечностей уже находились в стадии деградации. И, вероятно, были окончательно утрачены на протяжении следующих поколений, потому что насекомые, в сравнении с животными, эволюционируют очень быстро. А вот те самые 6 ног – признак, который остался неизменным на протяжении сотен миллионов лет. Перед нами пример радикальной трансформации водного обитателя для жизни на суше, но почему насекомые выбрали именно такой вариант, ученым еще предстоит выяснить.Источник — China Daily

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