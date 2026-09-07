 

Adidas извинилась за рекламную кампанию с участием бойца ЦАХАЛа, потерявшим ногу

07.09.2026, 16:33, Разное
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Adidas принесла извинения после того, как рекламная кампания в Израиле с участием бойца ЦАХАЛа, потерявшего ногу в результате обстрела из Газы, спровоцировала призывы к бойкоту компании в арабских и пропалестинских кругах.

Бывший боец ЦАХАЛа Шалев Битон был одним из десяти спортсменов с инвалидностью, снявшихся в израильской рекламе сервиса Single Shoe. Этот сервис позволяет людям купить один кроссовок вместо пары.

Критики Adidas заявляли, что во время войны в Газе компания не должна была привлекать к съемкам в рекламе бывшего израильского военнослужащего. Компанию обвиняли в том, что она уделила внимание израильскому солдату, игнорируя сотни палестинцев, потерявших конечности во время войны.

В заявлении глобальной штаб-квартиры Adidas говорится, что компания понимает, что использованное в локальной кампании изображение вызвало резкую реакцию. «Мы не намеревались никого задеть и приносим извинения тем, кого это задело», – заявили в компании.

Шалев Битон был тяжело ранен 12 мая 2021 года во время операции «Страж стен», когда выпущенная из сектора Газы противотанковая ракета попала в армейский автомобиль. Его сослуживец Омер Табиб погиб. После нескольких операций Битону ампутировали левую ногу.


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