Жителей Италии начали поражать грибковые инфекции после падения Римской империи

Падение Западной Римской империи сопровождалось изменениями в жизни населения Италии. Хозяйственная система разрушалась, сокращалось разнообразие продуктов, а сельским общинам приходилось интенсивнее обрабатывать землю. Вместе с этим менялись климатические и экологические условия. Все это могло влиять на здоровье людей и распространение инфекций.

Международная группа ученых исследовала человеческие останки из некрополя Сельвиччола, расположенного на границе современных Лацио и Тосканы. Результаты опубликовал журнал Scientific Reports.

В древности в этом месте располагалась римская вилла. Ее забросили в начале V века, однако территория продолжала использоваться как поселение и кладбище. Позднее эту местность заняли лангобарды, создавшие в Италии собственное королевство.

Некрополь действовал с конца IV до начала VIII века. На его территории обнаружили останки как минимум 123 человек. Радиоуглеродное датирование показало, что эти люди жили приблизительно между 426 и 639 годами.

Скелет из римской могилы оказался «неолитическим Франкенштейном» Радиоуглеродное датирование и анализ ДНК показали, что полный скелет, найденный в могиле на галло-римском кладбище, принадлежит не одному человеку, как полагали ученые ранее, а состоит из костей се… naked-science.ru

Среди погребенных ученые выделили пять человек старше 45 лет с необычными повреждениями костей. У них выявили небольшие углубления и более крупные очаги разрушения костной ткани, патологическую пористость позвонков и изменения основания черепа. В четырех случаях исследователи также зафиксировали отклонение носовой перегородки.

Для изучения внутренних структур черепов ученые применили компьютерную томографию и методы виртуальной антропологии. У всех пяти человек оказались увеличены борозды, оставленные артериями на внутренней поверхности черепа. Подобные изменения могут возникать при воспалении мозговых оболочек, в том числе при менингите грибкового происхождения.

У трех человек также обнаружили изменения средних носовых раковин — образование внутри костной структуры, заполненной воздухом полости. В современной клинической практике такое состояние иногда связано с появлением в околоносовых пазухах грибкового шара — плотного скопления грибкового материала. По оценке ученых, сочетание признаков у всех пяти человек лучше всего соответствует хронической грибковой инфекции, распространившейся по организму и затронувшей кости.

Исследователи предположили, что жители Сельвиччолы регулярно сталкивались с грибками во время сельскохозяйственных работ. Они обрабатывали почву, выращивали зерновые, виноград и оливки, содержали свиней, крупный и мелкий рогатый скот.

Дополнительным источником инфекции могли быть расположенные поблизости влажные пещеры. Некоторые из них использовались как укрытия и помещения для животных, а почва с птичьим или мышиным пометом создала благоприятную среду для патогенных грибков.

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro