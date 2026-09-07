 

Сергей Лавров высказался за присоединение Ирана к «исламскому NATO», не забыв упомянуть Израиль

07.09.2026, 14:33, Разное
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что официальная Москва одобрила бы присоединение Ирана к соглашению в Мекке – оборонительному пакту Саудовской Аравии, Пакистана и Турции. Договор называют «исламским NATO».

«Изложив такой концепт коллективной безопасности, оборонительного альянса, эти государства подчеркивают, что дверь открыта и для других стран, причем не только тех, которые расположены в заливе, но вот упоминают часто Египет», – отметил чиновник, связав возникновение блока с последним обострением ситуации в регионе.

«Люди начинают понимать: раз мы живем рядом, то не надо создавать угрозы друг другу. К сожалению, не все в Соединенных Штатах эту тенденцию готовы подкреплять, ну и просто открыто против нее выступает Израиль, который говорит, пока не раздавим Иран, ничего хорошего (не будет). Я думаю, что жизнь расставит еще многое на свои места», – добавил он.

8 августа министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф выступил с комментарием о соглашении о коллективной безопасности, который днем ранее был подписан этой страной с Турцией и Саудовской Аравией. Он сказал, что альянс должен нейтрализовать израилько-индийский блок.

«Создание Израиля и его политика требует единого ответа от всей исламской уммы. Мы должны объединиться против этой угрозы. Нормализация отношений с Израилем не принесет мусульманам никакой пользы. Солидарность с палестинцами – один из важнейших принципов исламской политики», – добавил он.

Вскоре после этого посол Пакистана в РФ Тирмизи Файсал Нияз заявил связанному с «Хизбаллой» ливанскому телеканалу «Аль-Майядин», что официальный Исламабад не возражает против присоединения Ирана и Египта к соглашению в Мекке.


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