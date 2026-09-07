Пропалестинская организация добивается ареста главы МИД Израиля во время его визита в Словению

Пропалестинская неправительственная организация «Фонд Хинд Раджаб» сообщила, что обратилась в окружную прокуратуру Любляны и полицию Словении с заявлением против министра иностранных дел Израиля Гидеона Саара. Фонд возлагает на него ответственность за военные преступления, акты геноцида и пытки в секторе Газы.

Организация утверждает, что Саар как член военно-политического кабинета Израиля участвовал в разработке и публичной защите решений, связанных с ведением войны в секторе Газы. Фонд призвал словенские власти начать официальное расследование и принять меры для привлечения Саара к ответственности.

Обращение было подано накануне визита Саара в Словению, где он должен принять участие в открытии нового посольства Израиля в Любляне. По данным словенских СМИ, визит запланирован на 9-10 сентября.

В официальном расписании МИД Словении на 9 сентября указана встреча Саара с министром иностранных дел Тоне Кайзером. Израильский министр прибудет в страну вместе с экономической делегацией.

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