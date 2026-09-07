Трамп подписал указ, согласно которому судить членов его семьи имеет право только он сам
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Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, которым закрепляется исключительное право главы государства рассматривать дела, касающиеся членов его семьи. В тексте указа подчёркивается, что Верховный суд США «инфильтрирован левыми радикалами», а значит, доверить ему судьбу родных президент не может – ни с точки зрения права, ни с точки зрения элементарной предусмотрительности.
Теперь любые разбирательства с участием первой семьи будут проходить в специальном президентском кабинете, оборудованном под зал заседаний: с флагом, молотком и портретом отца-основателя – самого Трампа, если только он сам не будет выступать стороной процесса.
Юристы администрации пояснили: указ не противоречит Конституции, потому что «разделение властей – один из главных тезисов WOKE-фанатиков и марксистов». Предполагается, что обвинения против членов семьи будут рассматриваться в формате «личной беседы», по итогам которой президент вынесет одно из двух решений: «не виновен» либо «виновен, но помилован». Отдельным пунктом прописано, что приговоры, вынесенные другими судами в отношении семьи Трампа, признаются не имеющими юридической силы, а вынесшие их судьи могут быть лишены занимаемой должности.
«Верховный суд давно перестал быть местом, где ищут истину. Теперь там сидят левые террористы и пытаются навязать мне свою волю, – заявил Трамп. – Моя семья заслужила право на справедливый суд, а справедливым судом может быть только тот, где судья понимает, что такое семейные ценности и лояльность. Я сам буду судьёй, присяжным, а если понадобится, то и апелляционной инстанцией. Всё по закону. Потому что закон – это тоже я».
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