Трамп подписал указ, согласно которому судить членов его семьи имеет право только он сам

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, которым закрепляется исключительное право главы государства рассматривать дела, касающиеся членов его семьи. В тексте указа подчёркивается, что Верховный суд США «инфильтрирован левыми радикалами», а значит, доверить ему судьбу родных президент не может – ни с точки зрения права, ни с точки зрения элементарной предусмотрительности.

Теперь любые разбирательства с участием первой семьи будут проходить в специальном президентском кабинете, оборудованном под зал заседаний: с флагом, молотком и портретом отца-основателя – самого Трампа, если только он сам не будет выступать стороной процесса.

Юристы администрации пояснили: указ не противоречит Конституции, потому что «разделение властей – один из главных тезисов WOKE-фанатиков и марксистов». Предполагается, что обвинения против членов семьи будут рассматриваться в формате «личной беседы», по итогам которой президент вынесет одно из двух решений: «не виновен» либо «виновен, но помилован». Отдельным пунктом прописано, что приговоры, вынесенные другими судами в отношении семьи Трампа, признаются не имеющими юридической силы, а вынесшие их судьи могут быть лишены занимаемой должности.

«Верховный суд давно перестал быть местом, где ищут истину. Теперь там сидят левые террористы и пытаются навязать мне свою волю, – заявил Трамп. – Моя семья заслужила право на справедливый суд, а справедливым судом может быть только тот, где судья понимает, что такое семейные ценности и лояльность. Я сам буду судьёй, присяжным, а если понадобится, то и апелляционной инстанцией. Всё по закону. Потому что закон – это тоже я».

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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