 

Трамп подписал указ, согласно которому судить членов его семьи имеет право только он сам

07.09.2026, 16:15, Разное
  Поддержать в Patreon

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, которым закрепляется исключительное право главы государства рассматривать дела, касающиеся членов его семьи. В тексте указа подчёркивается, что Верховный суд США «инфильтрирован левыми радикалами», а значит, доверить ему судьбу родных президент не может – ни с точки зрения права, ни с точки зрения элементарной предусмотрительности.

Теперь любые разбирательства с участием первой семьи будут проходить в специальном президентском кабинете, оборудованном под зал заседаний: с флагом, молотком и портретом отца-основателя – самого Трампа, если только он сам не будет выступать стороной процесса.

Юристы администрации пояснили: указ не противоречит Конституции, потому что «разделение властей – один из главных тезисов WOKE-фанатиков и марксистов». Предполагается, что обвинения против членов семьи будут рассматриваться в формате «личной беседы», по итогам которой президент вынесет одно из двух решений: «не виновен» либо «виновен, но помилован». Отдельным пунктом прописано, что приговоры, вынесенные другими судами в отношении семьи Трампа, признаются не имеющими юридической силы, а вынесшие их судьи могут быть лишены занимаемой должности. 

«Верховный суд давно перестал быть местом, где ищут истину. Теперь там сидят левые террористы и пытаются навязать мне свою волю, – заявил Трамп. – Моя семья заслужила право на справедливый суд, а справедливым судом может быть только тот, где судья понимает, что такое семейные ценности и лояльность. Я сам буду судьёй, присяжным, а если понадобится, то и апелляционной инстанцией. Всё по закону. Потому что закон – это тоже я». 

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

07.09 / Adidas извинилась за рекламную кампанию с участием бойца ЦАХАЛа, потерявшим ногу

07.09 / Канцер Германии Мерц сообщил, что «потрясен» победой AfD в Саксонии-Ангальт

07.09 / Ученые выяснили, почему Антарктида неожиданно набрала 695 миллиардов тонн льда

07.09 / Сергей Лавров высказался за присоединение Ирана к «исламскому NATO», не забыв упомянуть Израиль

07.09 / Tesla запустила «Кибертакси», не приглашая прессу: наблюдатели сомневаются в его успехе

07.09 / Жителей Италии начали поражать грибковые инфекции после падения Римской империи

07.09 / «Впервые после Гитлера» — евреи Германии и мира не скрывают ужаса после победы AfD

07.09 / Новые власти Саксонии-Анхальт призна́ют ХДС экстремистским объединением

07.09 / Опрос — несмотря на войну с Россией, 71% украинцев ощущают себя счастливыми

07.09 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1657-й день войны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике