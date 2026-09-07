Канцер Германии Мерц сообщил, что «потрясен» победой AfD в Саксонии-Ангальт

Канцлер Германии Фридрих Мерц собрал экстренное заседание руководство Христианско-демократического союза для обсуждения результатов выборов в Саксонии-Ангальт. Победу здесь одержала ультраправая «Альтернатива для Германии».

«Я потрясен исходом выборов. Наша партия потрясена до основания. Нельзя продолжать, как в прошлом, и это касается как ХДС, так и федерального правительства», – заявил он, отметив: результаты голосования свидетельствуют, что необходимы глубокие реформы.

«Но я хочу заверить всех в нашей стране: наши демократические институты остаются незыблемыми. Наша конституция гарантирует закон и порядок. Эти слова адресованы и нашим друзьям в Европе и во всем мире», – подчеркнул он.

Министр-президент Саксонии-Ангальт Свен Шульце, глава местного отделения ХДС, заявил, что партия утратила мандат на власть в этой федеральной земле, и он перешел к AfD. «Мы уходим в оппозицию», – заявил политик, подчеркнув, что партия не намерена сотрудничать с ультраправыми.

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