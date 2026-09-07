Росстат: из-за экономящих на штрафах россиян бюджет недосчитался 500 млрд рублей

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) зафиксировала тревожную тенденцию: россияне массово сократили количество совершаемых административных и уголовных правонарушений. По итогам первого полугодия 2026 года выпадающие доходы бюджета от штрафов составили порядка 500 миллиардов рублей.

Аналитики связывают происходящее с влиянием иностранной пропаганды и жадностью отдельных категорий граждан, которые начали экономить путём соблюдения законов.

Согласно аналитическому отчёту, опубликованному на сайте Росстата, Государственная дума VII созыва провела масштабную работу по расширению перечня запретов и увеличению размеров штрафов, рассчитывая на пропорциональный рост поступлений и пополнение бюджета минимум на 2 трлн рублей. Однако население, ознакомившись с изменениями, предпочло не нарушать закон.

«Перед Думой восьмого созыва стоит принципиально иная задача. Недостаточно повышать размер штрафов, необходимо создавать условия, при которых гражданин физически не сможет их не нарушить. Нужно думать о создании благоприятных условий для правонарушения», – заявил глава аналитического отдела Росстата Виктор Земцов.

В качестве решения чиновник предложил сразу после выборов ввести штрафы за отсутствие штрафов.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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