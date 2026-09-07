 

Опрос — несмотря на войну с Россией, 71% украинцев ощущают себя счастливыми

07.09.2026, 13:03, Разное
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Результаты опроса, проведенного 7 мая – 3 июня 2026 года Киевским международным институтом социологии (КМИС), свидетельствуют, что более двух третей украинцев ощущают себя счастливыми – несмотря на войну с Россией.

«71% респондентов считают себя счастливыми, причем 31% заявили, что они однозначно счастливы, а 40% выбрали вариант «скорее да, чем нет». Еще 11% респондентов ответили «и да, и нет», что отражает неоднозначность их отношения к собственному счастью», – отмечается в пресс-релизе.

«В то же время 16% респондентов отметили, что они несчастливы или скорее несчастливы (9% ответили «скорее нет, чем да», еще 7% выбрали ответ «нет»)», – цитирует документ «Интерфакс-Украина».

«Эти цифры показывают, что, несмотря на войну и вызовы, с которыми сталкивается общество, большинство украинцев счастливы, лишь каждый шестой украинец чувствует себя несчастным, счастливых более чем в три раза больше, чем несчастных. Опрос демонстрирует высокий уровень субъективного ощущения счастья среди украинцев даже в сложных условиях», – отмечается в публикации.


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