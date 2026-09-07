Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1657-й день войны

Минобороны РФ 7 сентября 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией».

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете МО РФ утверждается: «Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и уничтожать формирования противника в районе населенных пунктов Варваровка, Малая Волчья, Нефедовка и Черное Харьковской области. В настоящее время в окружении находится около 1,7 тыс. боевиков. За сутки потери противника составили до 40 военнослужащих, боевая бронированная машина, 2 пикапа и 3 квадроцикла. Попыток прорыва из окружения противник не принимал. В Сумской области нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Малая Рыбица, Уланово и Хотень Сумской области. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял до 190 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 10 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 2 механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Болдыревка, Ковалевка, Червоный Оскол Харьковской области, Маяки, Райгородок и Рубцы Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 170 военнослужащих, боевая бронированная машина Snatch производства Великобритании, 12 автомобилей и 3 артиллерийских орудия. Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям 2 механизированных, 2 аэромобильных бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Высокоивановка, Дружковка, Краматорск, Красный Молочар, Николаевка, Новоселовка, Семеновка и Славянск Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 200 военнослужащих, боевую бронированную машину Husky TSV производства Великобритании, 23 автомобиля и 2 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике 2 механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и 4 бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Андреевка, Белозерское, Горняк, Доброполье, Нововодяное, Новогришино Донецкой Народной Республики, Ивановка, Новоандреевское и Новотроицкое Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 360 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, 8 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Великомихайловка Днепропетровской области, Барвиновка, Васиновка, Никольское, Общее, Омельник и Червоный Яр Запорожской области. Противник потерял до 275 военнослужащих и 10 автомобилей.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Антоновка, Кушугум и Разумовка Запорожской области. Уничтожены свыше 30 украинских военнослужащих, 4 боевые бронированные машины и 21 автомобиль. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортно-логистической инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, местам хранения беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 2 управляемые авиационные бомбы и 498 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 674 самолета, 284 вертолета, 229 391 беспилотный летательный аппарат, 672 зенитных ракетных комплекса, 30 850 танков и других боевых бронированных машин, 1 776 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36 394 орудия полевой артиллерии и минометов, 71 267 единиц специальной военной автомобильной техники», – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, «спецоперация» на территории Украины и «спецоперация» в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области. По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми более 242700 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

В конце мая 2026 года Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, сообщил, что с начала в 2022 году полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла только убитыми почти 500 тысяч человек.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 204 тыс. украинских военнослужащих.

По последним опубликованным данным ООН, с 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель примерно более 16000 мирных жителей, в том числе около 800 детей; около 47000 гражданских, включая примерно 3000 детей, получили ранения. В ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных случаях, реальные потери, вероятно, значительно выше. Украинские власти и местные администрации говорят о десятках тысяч погибших гражданских, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных территорий, где независимая проверка невозможна.

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