 

Трамп, Мерц и Макрон разочаровалась обновлёнными «Вестями недели»

07.09.2026, 9:15, Разное
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Вечером 6 сентября Дональд Трамп, Фридрих Мерц и Эммануэль Макрон опубликовали в соцсети X (бывший Twitter) коллективное обращение к руководству телеканала «Россия-1» с требованием вернуться к «старому и доброму» формату еженедельной телепередачи «Вести недели». 

Как пишут лидеры коллективного Запада, смена команды и постоянного ведущего негативно отразилась на их любимой программе, которую они смотрят каждое воскресенье уже много лет.

«Это было лучшее аналитическое шоу на Земле, аналогов которому нет ни в одной стране мира. За пару часов мы узнавали правду обо всём, что случилось в мире. Теперь же передача испортилась и стала похожей на другие», – написали политики. 

По информации Bloomberg, аналогичные требования «России-1» по неофициальным каналам направили лидеры КНР, Ирана, КНДР, ЮАР и трёх десятков других государств.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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