 

Новое гибридное топливо HyperFuel подарит бензиновым двигателям вторую жизнь

07.09.2026, 8:00, Разное
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В Научно-исследовательском институте наук и инженерии Университета Шарджи разработали новый вид топлива – гибрид классического бензина из нефтепродуктов и добавок из органических источников. Последние, что самое важное, возобновляемые и содержат минимальное количество углерода. Тем самым решается задача по снижению выбросов в атмосферу при работе сотен миллионов существующих ДВС, которые могут получить шанс на вторую жизнь.

Новое топливо получило название HyperFuel, а необходимость его создания возникла из-за провала глобального плана по переводу транспорта на электродвигатели. Как оказалось, выработка электричества и, что важнее, возможности по его накоплению не соответствуют потребностям человечества в области обеспечения энергией транспортных систем. Как следствие, техническая мысль пошла по иному пути – в мире все чаще обращаются к альтернативным видам топлива.

В случае с HyperFuel гибрид создан путем сочетания нефтяных компонентов с биопроизводным изопропанолом (полученным из биомассы посредством ABE-ферментации) и метиловым эфиром димата. Последний синтезирован путем метоксилирования изогексена метанолом и служит мощным октановым усилителем. На выходе получается топливо, которое по большей части сделано из органики – возобновляемого ресурса с низким уровнем углерода в выбросах.

Новое топливо прошло все виды испытаний и проверок, которые подтвердили его безопасность и эффективность, а также возможность использования в существующих ДВС без какой-либо их модернизации. С другой стороны, авторы новинки пока не сумели доказать ее экологическую безопасность – для этого требуются годы эксплуатации топлива и замеров выбросов. Также есть вопросы к коммерческой привлекательности такого топлива, ведь органический материал тоже надо откуда-то брать. Но с учетом нестабильности в добыче и поставках нефти в современном мире это может стать спасительной альтернативой обычному бензину.Источник &#8212 Eurekalert


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