 

Вооруженный мужчина попытался напасть на кандидата в губернаторы Огайо Эми Эктон

07.09.2026, 5:03, Разное
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Вооруженный мужчина попытался прорваться к кандидату от Демократической партии на пост губернатора Огайо Эми Эктон во время ее выступления на ярмарке в городе Канфилд. Эктон не пострадала, однако несколько человек получили травмы. Нападавший был задержан.

Полиция идентифицировала задержанного как 38-летнего Патрика Хаваса. По данным полиции штата Огайо, он стал пробиваться через толпу к выступавшей Эктон и сбил с ног нескольких человек. При задержанном обнаружили электрошокер, два пистолета и кастет. Оружие во время инцидента он не применял.

Хавас помещен в тюрьму округа Махонинг. Ему предъявлены обвинения по двум эпизодам нападения и в нарушении общественного порядка. Мотив его действий пока не установлен. Расследование ведут полиция штата и управление шерифа округа.

Эми Эктон, ранее возглавлявшая департамент здравоохранения Огайо, на ноябрьских выборах губернатора противостоит республиканцу Вивеку Рамасвами. AP называет выборы в Огайо одной из наиболее заметных губернаторских кампаний этого года. Рамасвами и действующий губернатор-республиканец Майк Деуайн осудили нападение.


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