Франция и Польша выражают обеспокоенность победой ультраправых на востоке Германии

Министр финансов Франции Ролан Лескюр заявил, что обеспокоен победой ультраправой партии «Альтернатива для Германии» на выборах в земельный парламент федеральной земли Саксония-Ангальт. AfD набрала почти 44% голосов.

«Недавно я общался с представителями германского бизнес-сообщества, и они крайне обеспокоены. По миру идет волна популизма, это огромный вызов, и мы должны дать этому отпорю Это крайне, крайне тревожный сигнал», – сообщил Лескюр.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский также назвал происшедшее крайне беспокоящим. «Похоже, им не хватит голосов для абсолютного большинства, но это очень, очень тревожит», – заявил он.

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