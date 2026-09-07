При пожаре на рынке в Индонезии погибли 11 человек, в том числе шесть детей

В результате пожара в районе рынка в округе Паниаи, провинция Центральное Папуа на востоке Индонезии, погибли 11 человек, в том числе шестеро детей. Возраст погибших детей – от двух до девяти лет, сообщила местная полиция.

Трагедия произошла в деревне Бапоуда в районе Восточный Паниаи. Огонь быстро распространился по тесно расположенным торговым павильонам и жилым строениям. Сгорели около 40 зданий. Пожар удалось взять под контроль примерно через три часа.

Причина возгорания пока не установлена, полиция опрашивает свидетелей и обследует место происшествия.

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro