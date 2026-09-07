В штате Нью-Йорк женщину обвиняют во взломе двух синагог

Полиция города Монтиселло в штате Нью-Йорк задержала 33-летнюю Адалис Родригес-Валентин, которую подозревают во взломе двух синагог. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на местную полицию.

Первый из эпизодов, в которых ее обвиняют, произошел 1 сентября в синагоге на Вуд-авеню. Второй – около 2 часов ночи 3 сентября в поселке бунгало Пайн-Нолл. Камеры наблюдения зафиксировали двух человек, проникших в здание синагоги. Прибывшие полицейские обнаружили подозреваемых на территории комплекса; те проигнорировали требование остановиться и попытались скрыться. Родригес-Валентин была найдена прятавшейся под одним из зданий и задержана.

Женщине предъявлены обвинения по двум эпизодам кражи со взломом третьей степени. После заседания суда она была освобождена под личное обязательство являться в суд, без внесения залога, в соответствии с действующими в штате правилами.

Полиция продолжает искать второго подозреваемого, участвовавшего во взломе синагоги в Пайн-Нолл. Мотив преступлений пока не называется.

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