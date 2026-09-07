В Майами грузовой самолет Amazon выкатился за пределы полосы, не менее пяти погибших

Не менее пяти человек погибли и еще пять получили ранения в результате аварии грузового самолета Amazon Prime Air в международном аэропорту Майами. Трое пострадавших находятся в критическом состоянии, сообщили власти округа Майами-Дейд.

Boeing 767-300, выполнявший рейс 7598 из Сан-Хуана в Пуэрто-Рико, около 14:00 в воскресенье, 6 сентября, при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, столкнулся с несколькими автомобилями и загорелся. Рейс для Amazon выполняла грузовая авиакомпания 21 Air.

По сведениям американских СМИ, пилот и второй пилот оказались заблокированы в кабине самолета, еще два человека – в автомобилях, с которыми столкнулся лайнер. Личности погибших пока не названы. На месте работали более 200 сотрудников экстренных служб.

Расследование причин аварии ведет Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB). Работа аэропорта после аварии была временно ограничена, однако к вечеру часть взлетно-посадочных полос вновь открыли.

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