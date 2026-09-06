Министерство образования Германии создаст клубы для курения марихуаны, чтобы молодёжь не вступала в АдГ

Министерство образования ФРГ представило план по дерадикализации молодёжи, которая «неправильно» интересуется политикой и массово вступает в ультраправоцентристскую партию АдГ, выступающую против засилья в Германии религиозных большинств. К концу 2027-х возле школ во всех немецких городах будут обустроены марихуанные центры, где любой желающий учащийся сможет покурить и при желании обратиться за добавкой.

По задумке чиновников, курение марихуаны позволит учащимся «временно забыть о реальных проблемах, выдуманных правыми популистами», а также лишит детей желания искать отделение партии и писать заявление о вступлении. По мнению министра образования от СДПГ Томаса Руста, курение марихуаны – гораздо меньшее зло, чем противостояние нелегальной иммиграции или борьба за сохранение национальной и культурной идентичности из расистских и ксенофобских побуждений.

«Как мать подростка я полностью поддерживаю эту инициативу, – говорит 49-летняя председательница движения «Подростки против правого экстремизма» Изабелла Шмульке. – Мой сын вместо того чтобы курить траву начал ходить в спортзал и интересоваться политикой. Теперь он всё время задаётся вопросом, почему большинство его одноклассников имеют арабские имена».

Как отмечают авторы инициативы, программа будет содействовать мультикультурализму – курение марихуаны среди подростков поможет им преодолеть расовые предрассудки и унять ксенофобию, на которой АдГ завоёвывает политические очки. По требованию родителей из религиозных большинств, в центрах при медресе будут подавать более традиционные гашиш и насвай.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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