Партия «Новые люди» установила партнёрские отношения с корейской «Партией молодых друзей небесного пути»

Во Владивостоке завершилась трёхдневная конференция партии «Новые люди» и корейской «Партии молодых друзей небесного пути». Мероприятие было посвящено теме «Роль конструктивной оппозиции в условиях народной демократии».

В ходе встречи стороны установили партнёрские отношения и договорились о постоянном сотрудничестве и обмене опытом. Политики, в частности, обсудили, как вести законотворческую деятельность, не дискредитируя при этом сильное лидерство, а также поговорили о «выявлении фрондерских элементов в низовых партийных структурах». В ходе дискуссии «Сотрудничество, а не конкуренция» говорили о том, как пресекать огульную критику и переводить деструктивные обсуждения в созидательные.

«Мы проводим это мероприятие под портретами наших великих лидеров, потому что последнее, чего бы мы хотели – это чтобы нас заподозрили в нелояльности или стремлении отрицать достижения народного правительства, – рассказал журналистам один из членов делегации КНДР. – В то же время именно мы и только мы можем сказать правительству: позвольте-ка, мы не согласны. Не согласны с вашей мягкостью к врагам, не согласны с вашей излишней рассудительностью и спокойствием. И мы можем потребовать беспощадно выжигать калёным железом внедрённых инородных элементов, разного рода псевдоинтеллектуалов и прочих скрытых врагов».

—

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro