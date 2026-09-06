Уиткофф и Кушнер приняли участие в Общемосковском крестном ходе

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер возглавили Общемосковский крёстный ход, который прошёл в столице 6 сентября 2026 года. Оказалось, что спецпосланник и зять президента США перешли в православие год назад во время своего первого визита в столицу России.

«Мы прибыли в Москву не только для переговоров, но и чтобы принять участие в этом важнейшем для всех верующих мероприятии, Для нас огромная честь была пройти с нашими братьями во Христе по улицам Третьего Рима», – написал Уиткофф в своём X (бывший Twitter).

По информации The New York Times, Дональд Трамп за последний год прочитал не менее 10 книг Александра Дугина и планирует до конца 2026 года пройти обряд крещения по православному обряду.

«Президент пришёл к выводу, что именно православная церковь сохранила истинные ценности и заветы первых христиан, поэтому только в ней можно спасти свою душу», – пишет газета.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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